Депутат Богородского округа навестил раненых бойцов СВО в госпитале

В преддверии Нового года и Рождества народные избранники Богородского округа навещали участников специальной военной операции в госпиталях. Депутат Дмитрий Гусев посетил мединское учреждение поселка Ногинск-9.

Он поздравил военнослужащих и медиков с наступающими праздниками, передал подарки от себя лично и депутата Мособлдумы Владимира Пекарева.

«Несмотря на обстановку, в учреждении удалось создать ощущение домашней атмосферы. Искренне верю, что добрые пожелания и квалифицированная работа сотрудников помогут нашим защитникам быстрее восстановиться и вернуться к семьям», — подчеркнул Дмитрий Гусев.

Напомним, что в Богородском округе активно поддерживают бойцов спецоперации, собирают гуманитарную помощь и отправляют на передовую.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто участвует в этой работе.