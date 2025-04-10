Депутат Андрей Гореликов провел встречу с педагогами школы № 8 в Мытищах

Во время встречи Андрей Гореликов рассказал о мерах поддержки мобилизованных граждан и их семей, которые реализуются в регионе. Особое внимание было уделено работе Центров помощи мобилизованным и добровольцам, отправляющимся в зону специальной военной операции. Эта информация вызвала живой интерес у педагогов, так как она помогает лучше понимать текущую ситуацию и оказывать поддержку ученикам и их семьям.

Кроме того, в ходе мероприятия Андрей Гореликов вручил Знак Московской областной Думы «За Труды» Мидхату Рашитовичу Лотфуллину. Награда была передана по поручению Председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова. Этот знак отличия вручается за добросовестный труд и профессионализм в различных сферах, включая образование, здравоохранение, культуру и другие области.

«Такие встречи не только информируют педагогов о важных событиях, но и способствуют укреплению связей между поколениями, обмену опытом и лучшими практиками», — отметил Андрей Гореликов. Он выразил уверенность в том, что совместная работа поможет создать более сплоченное общество, готовое поддерживать друг друга в сложные времена.