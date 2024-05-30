РИА «Новости»: собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ не пустили в Грузию

Бывшего студента МГУ Сергея Гулько, который собирал деньги для ВСУ, не пустили в Грузию после его депортации из России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Суд обязал украинца покинуть Россию, так как мужчина занимался сбором средств для ВСУ и публиковал информацию националистического характера. После депортации Гулько без объяснения причин отказали во въезде в Грузию.

«Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали во въезде без объяснения причин», — рассказал экс-студент.

Он обучался в Москве на факультете фундаментальной медицины. Сейчас Гулько находится за рубежом и планирует в будущем получить высшее образование по медицинской специальности.

«Я сейчас занят поиском работы, денег особо нет», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предположил, что урегулирование ситуации на Украине можно ускорить, если стране перестанут поставлять оружие. Он подчеркнул, что для старта мирного процесса ВСУ необходимо остановить боевые действия.