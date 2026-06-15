Денис Майданов поблагодарил энергетиков за надежное электроснабжение Одинцовского округа

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы, Народный артист России Денис Майданов посетил Одинцовский филиал «Мособлэнерго» и выразил благодарность работникам за качественное электроснабжение округа.

В ходе встречи с коллективом Денис Майданов обсудил планы и подчеркнул важность стабильной подачи электричества на территории Одинцова. Особое внимание уделили электроснабжению социально значимых объектов, таких как школы и детские сады.

Депутат привел в пример недавние проекты в ЖК «Гусарская баллада». Для электроснабжения новой школы имени Багратиона специалисты филиала построили трансформаторную подстанцию с двумя мощными трансформаторами и проложили 4,4 км кабельных линий. Рядом находится детский сад на 400 мест: чтобы обеспечить его надежным питанием, энергетики реконструировали питающий центр на улице Дениса Давыдова.

«Когда в ЖК „Гусарская баллада“ построили школу и детский сад, для тысяч семей это стало настоящим счастьем. Но мало возвести стены — нужно, чтобы в классах и группах всегда были свет, тепло и уют. Спасибо вам за надежное электроснабжение школы имени Багратиона и детского сада. Это огромный вклад в будущее всего Одинцовского округа», — обратился Денис Майданов к работникам филиала.

Он также подчеркнул, что для него как депутата от Одинцовского округа и жителя района особенно важна работа энергетиков на родной земле. Одинцовский филиал «Мособлэнерго» является одним из крупнейших подразделений компании, в котором трудятся более 700 специалистов.

В завершение встречи Денис Майданов поблагодарил энергетиков за их труд и выразил готовность содействовать компании в реализации ключевых программ на территории округа.