День защитника Отечества торжественно отметили в Богородском округе

В Ногинске на сцене районного дома культуры прошел праздничный вечер в честь 23 февраля. Гости увидели выставку финальных работ конкурса «Победа всегда за нами».

Перед началом торжества здесь подписали важный документ. Глава Богородского округа Игорь Сухин и начальник Ногинского спасательного центра МЧС Евгений Гаврилюк поставили подписи под актом приема-передачи экспонатов из зоны СВО. Эти предметы станут основой для военно-патриотической экспозиции. На выставке также представили идеи памятника бойцам спецоперации.

«Защищать Отечество стало делом всего народа. Низкий поклон тем, кто рискует жизнью на передовой, отправляется с гуманитарным конвоем, помогает техникой, плетет сети и собирает посылки. В ключевые моменты нас объединяет главная цель — защитить будущее страны», — заявил Игорь Сухин.

На сцене чествовали тех, кто до конца исполняет воинский долг. Особые слова благодарности прозвучали в адрес представителей военных династий. Творческие коллективы подарили зрителям яркие номера.

Организаторы также отметили победителей зимней Спартакиады среди молодежи. В соревнованиях участвовали 24 команды из учебных заведений округа.