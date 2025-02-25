День защитника Отечества масштабно отметили в Лобне
К 23 февраля в городе было приурочено множество разнообразных мероприятий. Насыщенная программа началась со спортивного праздника.
Глава города Анна Кротова и почетные гости приветствовали участников первого командного турнира по дзюдо на Кубок начальника отдела МВД по городскому округу. На соревнования приехали 18 команд из Москвы, Московской, Липецкой и Владимирской областей.
В фойе Дворца спорта все желающие могли познакомиться с выставкой современного оружия. Причем юным спортсменам предлагали не только посмотреть на экспонаты, но потрогать их своими руками, что особенно восхитило будущих защитников Отечества.
Заметным событием в культурной жизни города стала приуроченная к празднику выставка «Донбасс, мы с тобой», которая открылась в художественной галерее. Талантливый и самобытный художник-импрессионист Наим Ламидов представил свои картины, посвященные событиям в Донецкой республике и героизму русских солдат-освободителей.
«Наверное, это мой долг как художника, как человека, показать это людям. Эта тема всегда меня интересовала. Потому что мои два деда тоже воевали. Я воспитан на этом патриотизме, поэтому эта тема для меня очень важна», — отметил Наим Ламидов.
Праздник продолжился в парке, где горожане могли принять участие в мастер-классах по изготовлению окопных свечей и плетению сетей, послушать песни в исполнении творческих коллективов города, попробовать солдатской каши, а также написать письмо солдату. Прямо из центрального парка в зону специальной военной операции отправили подарки, которые школьники города специально ко Дню защитника Отечества подготовили для бойцов, храбро защищающих интересы своей Родины.
Кульминацией праздника стал парад кадетов и юнармейских отрядов, которым командовал руководитель городского отделения «Боевого братства», кавалер ордена Красной Звезды подполковник Григорий Добродеев. Ребята продемонстрировали строевую выправку и развернули многометровый российский флаг.