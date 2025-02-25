К 23 февраля в городе было приурочено множество разнообразных мероприятий. Насыщенная программа началась со спортивного праздника.

Глава города Анна Кротова и почетные гости приветствовали участников первого командного турнира по дзюдо на Кубок начальника отдела МВД по городскому округу. На соревнования приехали 18 команд из Москвы, Московской, Липецкой и Владимирской областей.

В фойе Дворца спорта все желающие могли познакомиться с выставкой современного оружия. Причем юным спортсменам предлагали не только посмотреть на экспонаты, но потрогать их своими руками, что особенно восхитило будущих защитников Отечества.

Заметным событием в культурной жизни города стала приуроченная к празднику выставка «Донбасс, мы с тобой», которая открылась в художественной галерее. Талантливый и самобытный художник-импрессионист Наим Ламидов представил свои картины, посвященные событиям в Донецкой республике и героизму русских солдат-освободителей.