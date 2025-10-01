Просветительское мероприятие для подрастающего поколения провели в День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Перед школьниками выступил депутат окружного совета Семен Долгачев, подчеркнувший высокую значимость таких встреч для формирования национального самосознания у молодежи.

Семен Долгачев отметил, что важно говорить с подрастающим поколением на языке правды и исторической справедливости. «Присоединение исконно русских земель — это восстановление векового единства. Вы — наше будущее и должны понимать те глубинные процессы, которые определяют судьбу всей страны», — сказал депутат.

Сотрудники Можайской библиотеки организовали для ребят интерактивную лекцию об истории российских земель. Школьники увидели карты Российской империи, на которых были обозначены территории современного Донбасса.

К этой важной дате в библиотеке также подготовили выставку книг, посвященных героизму бойцов СВО и роли современных технологий в обеспечении обороноспособности страны. Отдельно были представлены издания патриотической тематики, призванные воспитывать любовь к Родине и уважение к ее истории.