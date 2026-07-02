День ветеранов боевых действий отметили в Солнечногорске

В Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске 1 июня прошло мероприятие, посвященное Дню ветерана боевых действий. Его участниками стали члены местной Ассоциации ветеранов СВО и участники боевых действий.

С поздравлениями к собравшимся обратился глава округа Константин Михальков. Он поблагодарил ветеранов за мужество, служение Родине и поддержку, которую они продолжают оказывать военнослужащим и их семьям.

«Очень важно, что рядом с нами есть люди, на которых можно равняться. Люди, которые своим примером показывают, что любовь к Родине проявляется не словами, а поступками. Желаю крепкого здоровья, благополучия, поддержки родных и близких, мира и добра. А нашим бойцам, которые сегодня продолжают выполнять свой долг, — скорейшего возвращения домой с Победой», — сказал Константин Михальков.

Глава передал ветеранам памятные сувениры, среди которых были кружки с боевыми позывными.

«Поздравил всех сослуживцев, пожелал им, чтобы вернулись живыми. Мы победим, по истории мы всегда побеждали. Победа будет за нами», — сказал член Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Дмитрий с позывным «Итальянец».

К мероприятию присоединились представители «Молодой Гвардии Единой России» и юнармейцы. За активную гражданскую позицию и достижения в военно-патриотической деятельности им вручили знаки «Юнармейская доблесть». Михальков отметил, что герои СВО являются для молодежи примером героизма, верности и стойкости.