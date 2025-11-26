День траура объявили в одном из районов Ростовской области после налета БПЛА

В Неклиновском районе Ростовской области объявили день траура в связи с гибелью мирных жителей после налета БПЛА. Об этом сообщил глава муниципалитета Василий Даниленко в Telegram-канале .

«В связи с произошедшей атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура», — написал он.

Во всех учреждениях приспустят государственные флаги и отменят развлекательные мероприятия.

После удара ВСУ по Краснодарскому краю и Ростовской области 25 ноября следователи возбудили уголовное дело о теракте. Специалисты осмотрели места происшествий, изъяли обломки БПЛА, допросили свидетелей и пострадавших.