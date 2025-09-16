Сегодня 09:24 День рождения города отметили в Коломне 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Коломна Спецоперация

Праздничная церемония в честь 848-летия Коломны прошла на главной сцене в парке Мира. Вечером жителей и гостей города ожидала большая культурная программа с мюзиклом и концертами.

Коломна является ровесницей Москвы и возникла в том же XII веке, что и столица России. Здесь князь Дмитрий Донской венчался с Евдокией Суздальской. С верфи сошел первый военный русский корабль «Орел». В Коломне строились ткацкие фабрики и заводы, а в годы Великой Отечественной войны на предприятиях города было изготовлено 2 миллиона мин и снарядов, 900 тысяч авиабомб, свыше 300 установок «Катюша». Сегодня Коломна — это динамично развивающийся город. Здесь благоустраивают парки и скверы, ремонтируют школы и стадионы. По случаю праздника глава округа Александр Гречищев вручил жителям заслуженные награды.

«Я рад видеть здесь столько улыбающихся лиц и чувствовать, как в унисон с нами бьется сердце нашего родного города. Коломна всегда была и остается жемчужиной Подмосковья с древним кремлем и современными микрорайонами, с ухоженными улицами, новыми школами, парками. Сохранять богатейшее культурное наследие, развивать экономику, улучшать инфраструктуру и обеспечивать высокий темп перемен для жителей нам позволяют национальные проекты президента России Владимира Путина и постоянное внимание к Коломне нашего губернатора Андрея Воробьева», — сказал в приветственном слове Александр Гречищев.

Отдельная площадка на празднике была посвящена поддержке участников специальной военной операции. Тут любой желающий мог научиться плести маскировочные сети, написать письмо защитникам, принять участие в сборе гуманитарной помощи. Жены и матери участников спецоперации в Коломне объединились в группу «Обеды для Победы». После работы и домашних дел они готовят еду для наших воинов. Сушат овощи, фрукты и формируют блюда, в которые просто надо добавить горячей воды. Для гостей в парке Мира играли духовой оркестр Коломенской филармонии и эстрадно-джазовый оркестр «Колледж band», выступали участники хореографических коллективов. В танцевальной зоне у фонтана ярким и красочным дефиле был дан старт осеннему балу — все желающие смогли присоединиться к танцевальным композициям XVIII–XIX веков. Для детей и взрослых на аллеях парка работали тематические зоны с мастер-классами, конкурсами и играми.