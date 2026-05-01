25 апреля в Химках в деревне Лугинино прошел творческий праздник, посвященный Дню провозглашения суверенитета Луганской Народной Республики. Участниками мероприятия стали местные жители, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Сергей Малиновский отметил: «Восемь лет назад жители Луганска сделали шаг, который определил судьбу республики. Сегодняшний праздник — возможность вспомнить этот путь и отдать должное стойкости людей, сумевших отстоять свои ценности».

Программа включила мастер-класс по пилотированию. Его посвятили тем, кто выполняет воинский долг в зоне специальной военной операции. Практическая часть органично дополнила культурную программу. Продолжением вечера стал концерт творческих коллективов дома культуры «Фирсановка». Номера задали торжественный тон и напомнили о важности сохранения культурной традиции.

Олеся Климачева сказала: «Праздник объединил разные поколения. На сцене выступили и опытные артисты, и совсем юные участники. В такие моменты хорошо видно: культура передается от старших к младшим — через песню и общее дело».

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова подчеркнула: инициатива объединяет людей вокруг общих смыслов и создает надежную основу для будущего.