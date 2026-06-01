День пограничника отметили в Лобне

В Лобне у памятного знака воинам-интернационалистам отметили День пограничника. На торжество собрались те, для кого охрана границы стала делом жизни.

Лобненцы внесли большой вклад в развитие пограничной службы. Ветеран боевых действий в Афганистане Григорий Добродеев, призванный в погранвойска в 1968 году и награжденный орденами Красной Звезды, «За службу Родине» и медалью «За отвагу», поделился: «Я служил на иранско-афганской границе, срочную начинал на тихоокеанском флоте. Чувство гордости, что я служил в пограничных войсках. Народа это праздник! Границу охраняет весь народ».

В этом году отмечается 108-я годовщина образования пограничных войск. В адрес защитников рубежей звучат слова благодарности за службу, верность присяге и спокойствие страны. Глава города Анна Кротова поздравила собравшихся: «Это не просто дата в календаре. Это символ несокрушимости наших границ. Сегодня, в этот праздник, я хочу поздравить всех офицеров, участников локальных войн, наших ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции, и подрастающее поколение. Сегодня — большой праздник!»

Бывших пограничников не бывает, уверены ветераны. Они каждый год собираются вместе, чтобы отметить праздник и вспомнить тех, кто отдал жизнь за Отечество. Служба у часовых рубежей непростая — граница России самая протяженная в мире. Руководитель правления городского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Сергей Волошкин сказал: «Святой праздник, потому что это путь, который я избрал в жизни. Профессия — Родину защищать — это почетная, важная профессия. За плечами — наша Родина, и не каждому надо ходить по последним метрам нашей земли».

Вместе с ветеранами праздник отмечают школьники — кадеты и юнармейцы, которым через несколько лет предстоит защищать рубежи Родины, чтобы каждый житель огромной страны чувствовал себя в безопасности.