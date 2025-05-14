День Победы масштабно отметили в Лобне

В честь 80-летия Великой Победы в муниципалитете прошло множество мероприятий. Песни Победы весь день звучали в Центральном парке Лобни, который в этом году стал главной площадкой праздника.

Хоровые коллективы города выступали у мемориала Звонница — памятника погибшим в войнах и военных конфликтах. Это место объединяет всех, кто отдал жизнь за свою страну: здесь заложены капсулы с землей с братских захоронений в Киово, на Красной Поляне и Луговой, а также с могил бойцов специальной военной операции.

После церемонии возложения цветов к мемориалу Звонница в парке торжественно открыли обновленную Аллею славы, которая также объединила разные поколения: ветеранов Великой Отечественной, участников спецоперации и волонтеров — бойцов тихого фронта, которые делают все возможное для того, чтобы поддержать военнослужащих и их семьи. Потому что уверены, что только вместе можно выстоять и победить.

В этом году программа праздника в целях безопасности была не так обширна. Отменили шествие «Бессмертного полка», не было большого скопления техники и салютов. Горожанам предложили альтернативу — фотографии героев присылали на сайт, прикрепляли на окна домов и автомобилей или приносили с собой на праздник.

Кульминацией торжества стала хореографическая сюита «Летопись Великой Победы» — масштабная реконструкция событий, которые происходили в Лобне во время войны на примере одной семьи. Пять сыновей Василия и Екатерины Улюшкиных ушли на фронт и не вернулись домой. Василий, Петр, Иван, Михаил и Сергей отдали свои жизни, защищая Родину. В их честь названы улица в Лобне и традиционный спортивный турнир. В городе знают своих героев и бережно хранят память о каждом из них. Живая история, рассказанная языком танца и музыки, стала еще одним тому подтверждением.