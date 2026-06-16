День медработника отметили в Серпухове

16 июня врачей и медицинских сестер поздравили с профессиональным праздником. Почетные гости посетили Серпуховскую центральную районную больницу, поликлиническое отделение № 2 и противотуберкулезный диспансер.

Среди гостей были представитель Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей Ольга Кузьмина, председатель территориальной организации профсоюза работников здравоохранения Галина Шукун и жена участника боевых действий Элеонора Воронина.

Благодарственные письма вручили коллективу поликлинического отделения № 2 за волонтерскую деятельность и поддержку военных в зоне специальной военной операции, а также врачу-терапевту Анне Нефедовой и медицинской сестре Светлане Шумской, которые состоят в профсоюзе более 40 лет.

Отметили активную гражданскую позицию врача-фтизиатра Ирины Алимовой и председателя профсоюзного бюро Елены Ведениной за вклад в общественную жизнь округа.

Представитель центра и жена военнослужащего поблагодарили специалистов за помощь бойцам и их семьям. Галина Шукун подчеркнула преданность профсоюзу и многолетний добросовестный труд медицинских работников.