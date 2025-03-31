День консультаций прошел в центре поддержки военнослужащих и их семей в Мытищах

В Мытищинском МФЦ прошла консультация для военнослужащих и их семей по вопросам получения государственной поддержки. Как отметила директор центра «Мои документы» городского округа Мытищи Юлия Сычева, для данной категории граждан предусмотрен обширный пакет мер на федеральном и региональном уровнях, который регулярно дополняется и уточняется.

На встрече участники задавали вопросы, связанные с ежемесячными денежными компенсациями, льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, пособиями, а также поддержкой детей участников специальной военной операции. Помимо консультаций, специалисты МФЦ помогли оформить необходимые услуги через региональный портал.

Юлия Сычева подчеркнула, что в офисах МФЦ для участников СВО и их семей выделены отдельные окна обслуживания, где они получают помощь в приоритетном порядке.