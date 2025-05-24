День города проведут в Дубне с патриотическим уклоном

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров предложил отметить День города в этом году в патриотическом формате. Его идею поддержали жены и матери участников спецоперации.

В округе прошла встреча главы муниципалитета с родственниками военнослужащих. На ней обсудили не только уборку дорог, строительство жилья, выделение путевок в детские лагеря, но и организацию Дня города в этом году.

«Сделаем его с патриотическим уклоном в продолжение празднования 80-летия Великой Победы», — отметил Максим Тихомиров.

Другой темой встречи стала организация реабилитации участников СВО — ее проводят бесплатно в медсанчасти № 9 не только для участников боевых действий, но и для их семей. Также обсудили личные вопросы и проблемы, в решении которых требуется помощь.

Отметим, что такие встречи проходят в Дубне регулярно.