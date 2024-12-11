День героев Отечества отметили в Чехове

Праздник начался с возложения цветов к Вечному огню. В мероприятии приняли участие представители администрации, благочиния, ветераны, депутаты, юнармейцы, волонтеры и местные жители.

Глава Чехова Михаил Собакин подчеркнул, что задачи, поставленные перед Отечеством, выполняются с лихвой благодаря нашим героям. «И пока мы помним — их подвиг бессмертен. И сегодня как раз та дата, которая позволяет вспомнить имена героев, имена тех, кто не вернулся», — сказал руководитель муниципалитета.

В этот день в школе в Крюкове открыли «Парту героя» в честь Андрея Матвеева, трагически погибшего участника специальной военной операции. Цель памятной акции — сохранить память о героях Отечества, чьи подвиги служат вдохновением для новых поколений.