День героев Отечества отметили в Чехове
Праздник начался с возложения цветов к Вечному огню. В мероприятии приняли участие представители администрации, благочиния, ветераны, депутаты, юнармейцы, волонтеры и местные жители.
Глава Чехова Михаил Собакин подчеркнул, что задачи, поставленные перед Отечеством, выполняются с лихвой благодаря нашим героям. «И пока мы помним — их подвиг бессмертен. И сегодня как раз та дата, которая позволяет вспомнить имена героев, имена тех, кто не вернулся», — сказал руководитель муниципалитета.
В этот день в школе в Крюкове открыли «Парту героя» в честь Андрея Матвеева, трагически погибшего участника специальной военной операции. Цель памятной акции — сохранить память о героях Отечества, чьи подвиги служат вдохновением для новых поколений.
«Благодаря таким героям мы с вами сегодня и живем спокойно под мирным небом. Эта парта, будет напоминанием о том, что в этой школе учился герой, положивший свою жизнь на защиту Отечества», — сказал на мероприятии Михаил Собакин.
А в доме культуры «Русь» в Манушкине прошел спектакль «Чтобы помнили, чтобы поняли». Это театрально-музыкальная постановка, рассказывающая о начале страшной войны 1941–1945 годов. Артисты проникновенно читали стихи и исполняли песни о событиях Великой Отечественной, чтобы сохранить память о героях, земляках, близких родственниках, которые ценой своей жизни добывали эту победу.
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