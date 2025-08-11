День физкультурника в Волоколамске отметили массовой зарядкой

Спортивный праздник собрал около 100 участников разных возрастов, интересов и профессий. Все желающие смогли принять участие в зарядке, которую провела в городском парке опытный инструктор.

Упражнения подобрали так, чтобы каждый, независимо от возраста и уровня подготовки, почувствовал себя комфортно и зарядился энергией на весь день. В мероприятии участвовала и заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова. Она отметила важность развития спорта и пропаганды здорового образа жизни.

Кроме зарядки, в парке также прошла благотворительная акция «Доброе дело». Жители Волоколамского округа приносили гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Необходимые на фронте вещи и продукты передадут бойцам в зону СВО уже в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.