День единения народов России и Белоруссии отметят в Химках

Концерт «Две Руси — одна судьба» организуют в клуби «Активное долголетие». Мероприятие будет приурочено ко Дню единения народов Белоруссии и России.

Союз России и Белоруссии продолжает укрепляться и по сегодняшний день. Сотрудничество активно развивается в различных сферах — начиная от экономики, заканчивая обороной.

«Это важная дата, символизирующая прочные исторические, культурные и экономические связи двух государств. Россия и Республика Беларусь всегда были связаны не только общими традициями и языком, но и испытаниями, которые народы преодолевали вместе — от Великой Отечественной войны до современных вызовов», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Концерт «Две Руси — одна судьба» проведут под эгидой патриотической программы, которая реализуется в Химках под девизом «Успех V единстве поколений».

«Сохранение исторической памяти — одна из важнейших задач каждого поколения. Молодежь должна знать историю своей страны, уважать подвиги предков и понимать, что сила народа — в единстве. Воспитание патриотизма и гордости за свою Родину — залог сильного государства», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие пройдет 2 апреля в 14:00 по адресу: улица Кирова, владение № 24.