День деревни Ново-Загарье отметили в Павлово-Посадском округе

Деревня образовалась в результате слияния двух расположенных рядом населенных пунктов — села Загарье и деревни Новая Богородского уезда. К празднику для жителей Ново-Загарья подготовили концертную программу и другие развлечения.

Заместитель главы Павлово-Посадского округа Игорь Ордов и депутат местного совета Юлия Архипова поздравили жителей деревни с праздником.

«От всей души хочу пожелать добрых дней, проведенных в усердных трудах и плодотворной работе, веселых вечеров, наполненных душевными песнями и моментами счастья. Пусть деревня живет и развивается, пусть ее жителей радуют щедрые урожаи и интересные события», — обратился к собравшимся Игорь Ордов.

На празднике наградили самых активных жителей Ново-Загарья, которые постоянно участвуют в общественной жизни и сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО.

Валерию Пантаку, Елене Кузнецовой, Евгению Кунтину и Марине Тюпаевой вручили благодарности от Московской областной думы. Старосту деревни Николая Чижова и мать участника СВО Надежду Фомину отметили благодарственными письмами проекта «Успех V Единстве поколений».