Боевики ВСУ попытались пробить новый коридор для ударов по тылу

Украинские боевики предприняли попытку создания нового коридора для ударов по территории России. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Попытка пробить новый коридор для ударов по важным тыловым объектам оказалась блокированной нашими ПВО», — сообщил он.

Чиновник уточнил, что из 115 украинских дронов, выпущенных на Россию, 102 были сбиты над Брянской областью. В результате атаки погиб мирный житель Брянска и еще одна женщина получила ранения.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили об уничтожении 115 беспилотников ВСУ минувшей ночью. Помимо сотни аппаратов в Брянской области, средства противовоздушной обороны ликвидировали девять беспилотников над Крымом, два — над Курской областью и по одному над Белгородской областью и Черным морем.

Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал атаку ВСУ очередным террористическим актом киевского режима, жертвой которого стал один местный житель и пострадала женщина. Кроме того, по данным главы региона, сгорели несколько объектов — один жилой дом, надворная постройка и семь легковых автомобилей, а также повреждены семь жилых домов и разрушено остекление двух квартир в многоквартирном доме.