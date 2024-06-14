Дело психологии. В Киеве объяснили, почему Зеленский не примет предложение Путина

Бондаренко: Зеленский не принимает мирный план Путина из-за несамостоятельности

Фото: РИА «Новости»

Владимир Зеленский не принимает мирный план Владимира Путина, так как не обладает самостоятельностью. Киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Да, это так» назвал две причины отказа Украины от предложения российского президента по урегулированию конфликта.

«Первая — это психологические особенности Зеленского. Вторая причина — это несамостоятельность Зеленского и Украины в данном [конфликте]. Мы не можем сами решать за себя вопрос нашего будущего», — отметил украинский политолог.

Зеленский назвал мирное предложение Путина «ультиматумом, которому нельзя доверять». Он заявил, что Россия якобы не остановит спецоперацию даже при выполнении Украиной всех условий.

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