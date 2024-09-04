Делегация МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Фото: РИА «Новости»

Делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси закончила осмотр Запорожской АЭС и покинула ее территорию. Об этом сообщило РИА «Новости».

Делегации продемонстрировали пострадавшие от обстрелов участки и провели ее по территории ядерного объекта. Визит на станцию состоялся 4 сентября.

В этот же день глава МАГАТЭ покинул АЭС, проехал российский блокпост и отправился в сторону города Запорожья, который находится под контролем ВСУ.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев назвал Гросси умным человеком, который многое знает о ситуации с Запорожской атомной электростанцией. По его словам, генеральный директор агентства понимает, откуда исходит основная угроза, но не может об этом рассказывать прессе. Лихачев объяснил, что Гросси является дипломатом, поэтому в своих высказываниях он не противоречит тезисам ООН. Он подчеркнул, что ситуация вокруг атомного объекта на самом деле очень беспокоит главу МАГАТЭ.

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