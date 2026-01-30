Делегация из ЛНР посетила филиал МФЦ в Мытищах

27 января делегация из Луганской Народной Республики посетила ключевые административные учреждения Московской области в Мытищах. В ходе визита представители ЛНР ознакомились с современными подходами к предоставлению государственных и муниципальных услуг жителям Подмосковья.

В Государственном казенном учреждении «Центр компетенций госуправления» и центре «Мои Документы» гостям представили систему центров занятости нового формата, где большинство услуг оказывается онлайн или в офисах МФЦ без очередей. Особое внимание было уделено организации помощи участникам специальной военной операции и их семьям, в частности, механизмам взаимодействия с фондом «Защитники Отечества» и Военно-социальным центром Минобороны России.

Также делегации продемонстрировали технологические решения для повышения комфорта граждан: смарт-зоны для оформления электронных услуг и робота-консультанта. Кроме того, гостям рассказали о возможностях записи в МФЦ через приложение «Добродел» и использовании инновационного безбумажного талона электронной очереди.