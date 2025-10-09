Минувшей ночью подразделения ВС России нанесли массированные удары по объектам противника в Одесской области, сообщил военкор Александр Коц. В своем Telegram-канале журналист опубликовал фото горящего порта в Черноморске, откуда ВСУ запускают БЭКи в сторону России.

«Этот порт в ночи навестили наши ракеты и „Герани“. Били, судя по всему, и по энергетике. Город остался без света. Критическая инфраструктура работает на генераторах», — отметил Коц.

Также после прилетов по Сумской области, по его информации, начались перебои с железнодорожным сообщением.

«Bloomberg при этом сообщает, что за последние дни Россия уничтожила 60% газодобычи Украины в Харьковской и Полтавской областях», — заметил военкор.

Таким образом, Киеву нужно будет откуда-то взять лишние два миллиарда евро на импорт голубого топлива. Но это не все. Еще примерно 758 миллионов евро нужно на аварийный ремонт энергосистемы.

«Декоммунизация на марше. Незалежную избавляют от тяжелого советского наследия», — заключил Коц.