Деградация и хамство. В Госдуме раскритиковали заявление Зеленского о России

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал хамством заявление Владимира Зеленского о России и добавил, что оно сделано не от большого ума, но призвал не ввязываться в словесную перепалку. Парламентария процитировало РИА «Новости».
«Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности», — заявил депутат.
Он добавил, что вместо дискуссий России лучше ответить на эти слова успехами на поле боя.
Накануне Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве послал Россию «на три буквы». Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что глава киевского режима при этом находился «под дозой», и добавила, что ему «осталось только начать испражняться в прямом эфире от безнадеги».
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