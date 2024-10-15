Дефицит чиновников зафиксировали в Белгородской области из-за их ухода на СВО

В Белгородской области зафиксировали нехватку чиновников из-за их ухода на специальную операцию. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Глава Красногвардейского района Галина Руденко вступила в ряды батальона «Барс», она стала в нем первой женщиной, напомнил губернатор. По его словам, чиновница не могла поступить по-другому. Гладков назвал ее настоящим бойцом.

«Конечно же, будем стараться договориться с Министерством обороны о ротации, потому что это становится действительно большой проблемой и для кадрового обеспечения государственной власти области», — добавил Гладков.

Накануне губернатор предупредил белгородцев о том, что Вооруженные силы Украины разбросали в регионе мины «Лепесток». На одном из таких боеприпасов подорвался легковой автомобиль, никто не пострадал.