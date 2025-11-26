Украинский проект Deep State зафиксировал продвижение российских подразделений в центральную часть Покровска (Красноармейска). OSINT-ресурс геолоцировал видео, на котором, по его данным, российские военнослужащие находятся в районе железнодорожного вокзала.

Комментируя ситуацию, DS отметил, что «простого заявления недостаточно, чтобы враг покинул центр», добавив, что попытки украинских штурмовиков заходить в тыл ради отчетности нередко заканчиваются провалами.

Минобороны России сообщило, что в Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продвигаются на север — в микрорайонах Центральный и Динас, а также продолжают зачистку населенного пункта Ровное. По данным ведомства, отражены восемь атак ВСУ в районе Гришина и по направлению Котлина, где украинские силы пытались деблокировать окруженную группировку. Российские военные уничтожили до 35 украинских военных и бронемашины MaxxPro.

Глава ДНР Денис Пушилин омтечал, что российские войска сорвали попытку ВСУ прорвать оборону на севере Красноармейска. Украинская группировка оказалась в котле и несет серьезные потери.