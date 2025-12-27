Исторический кадр. Дед Мороз поднял российский флаг над Димитровом

На видео, снятом с беспилотника, видны последствия боевых действий. Военнослужащие, один из них в костюме Деда Мороза, разворачивают триколор, что символизирует установление контроля над территорией.

По информации военного ведомства, перед этим в городе были завершены боевые действия против подразделений ВСУ, которые использовали здания в качестве укрытий и огневых точек. Отдельные очаги сопротивления, как утверждается, были подавлены при поддержке артиллерии и ударных беспилотников.

В Минобороны заявили, что Димитров считался последним крупным узлом обороны украинских сил в Красноармейской агломерации. Сейчас город находится под полным контролем российских подразделений. О ходе выполнения боевых задач и освобождении Димитрова сегодня доложили Верховному главнокомандующему в ходе посещения им пункта управления Объединенной группировки войск.