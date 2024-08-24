«Даже шайтан не может придумать такого». Кадыров — о запрете УПЦ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «маразмом» решение Киева запретить УПЦ

Фото: РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко высказался о решении киевских властей запретить работу Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он призвал уничтожать безбожников на Украине.

«Вообще, это — маразм. Даже шайтан не может придумать такого, не только человек. И за это их надо уничтожать», — заявил он.

Чеченский лидер отметил, что у киевского руководства не осталось ничего святого, и с ними бесполезно начинать переговоры, так как Киев выполняет задачи западных союзников.

По словам Кадырова, Украина и Запад могут объединить усилия и в любой момент напасть на Россию, поэтому конфликт нужно закончить решительно.

«Столько потрачено сил и средств — я не хочу это так оставить, не хочу оставить на каком-то этапе», — сказал он.

Ранее Кадыров заявлял, что СВО завершится в этом году. Он подчеркнул, что Россия уже в 2024-м победит в украинском конфликте.

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