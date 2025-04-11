Давние стычки или страх перед державой. Почему Британия так мечтает о поражении России

Великобритания намерена отправить на Украину сотни тысяч беспилотников в рамках пакета помощи в 450 миллионов фунтов стерлингов. Член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян в беседе с 360.ru заметил, что британцы не верят в скорое завершение украинского конфликта и подливают масло в огонь.

По его мнению, британские власти ведут себя последовательно в вопросе украинского конфликта. Например, когда Борис Джонсон находился в должности премьер-министра, он сыграл важную роль в срыве Стамбульских соглашений. С самого начала спецоперации Великобритания придерживалась жесткой позиции в отношении России, и этому есть объяснение.

«Здесь можно привести в пример некий историко-политический контекст. Британцы всегда стремились к тому, чтобы в Европе не было абсолютно доминирующей державы. <…> Кроме того, все-таки Великобритания и Россия в целом в своих взаимоотношениях исторических очень часто конкурировали в самых разных уголках планеты», — сказал Аджамян.

Британия, добавил политолог, пытается помешать России укрепиться в европейском регионе. Именно поэтому она так яро поддерживает Украину. Британская сторона может подталкивать украинское правительство к срыву потенциальных мирных соглашений.

«[Британцы], судя по всему, исходят из того, что этот конфликт не завершится здесь и сейчас. <…> Они подливают масло в огонь подобным решением, продолжая настолько активно поддерживать Украину», — заключил Аджамян.

Ранее стало известно число стран, готовых отправить свои войска на Украину. На саммите «коалиции желающих» во Франции о готовности заявили только шесть государств из 30 участников.