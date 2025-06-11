Датскую наемницу ВСУ могут посадить на 30 лет

В России продолжают разбирательство вокруг датчанки Аннабель Йоргенсен, которая входила в состав ВСУ и участвовала в боях в Курской области. Женщину хотят приговорить к 30 годам тюрьмы, сообщило РИА «Новости» .

«Гособвинение просит приговорить Йоргенсен к 30 годам колонии заочно и штрафу в 2,5 миллиона рублей», — процитировало агентство заявление суда.

Следователи выяснили, что наемница в ноябре 2023 года незаконно пересекла российскую границу в Суджанском районе Курской области и участвовала в нападении на сотрудников ФСБ. Вместе с другими военными Украины она запугивала мирных жителей, ее задачей было нанести материальный ущерб и помешать работе органов власти.

Йоргенсен вменили несколько статей, среди них оказались совершение террористического акта и наемничество. Женщину объявили в международный розыск и заочно арестовали.