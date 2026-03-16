Дацик решил продолжить службу в зоне СВО после смерти сына

Боец ММА Вячеслав Дацик продолжит воевать в зоне проведения спецоперации. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС .

«Вячеслав продолжит служить в зоне СВО после смерти Ярослава», — отметил собеседник издания.

Похороны 21-летнего сына Дацика пройдут в Москве. Его тело в столицу доставит отец, погребение состоится по славянским обычаям.

Военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении из-за удара беспилотника. Во время атаки БПЛА он вместе с сослуживцем не успел найти укрытие. Отец в тот момент находился в другой группе.

Спортсмен отправился вместе с сыном в зону СВО в феврале 2024 года. Мужчины служили в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

Вячеславу Дацику 46 лет, он держал семь побед в 15 боях в смешанных единоборствах. В боксе он провел 10 поединков, одолев семь противников.