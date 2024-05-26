Датой решающего наступления ВС России назвали осень

Командование российских войск выбрало тактику растягивания линии фронта и удара с неожиданного направления для активного наступления предстоящей осенью. Такой прогноз в эфире телеканала «Прямой» сделал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Президент России Владимир Путин, пояснил он, увидел: объявленная украинскими властями мобилизация фактически провалилась и дополнительный личный состав ВСУ брать неоткуда. Поэтому сейчас идет растягивание линии фронта на Харьковском направлении.

«Дальше будут Ахтырка, Сумы. Он (Путин — прим. ред.) будет тянуть, зная, что с мобилизацией наша власть будет иметь примерно такой же результат, как с левым берегом в 2023 году», — заявил Луценко.

Бывший руководитель украинского ведомства добавил, что летом российская армия продолжит наносить удары по позициям ВСУ в качестве подготовки крупного наступления. Но где оно начнется, командование украинских сил не узнает до последнего момента.

«А осенью в США выборы, и вот тут произойдет „момент Ч“», — пояснил Луценко.

Российские войска за последние несколько недель сильно продвинулись в Харьковской области. Министерство обороны в последней сводке сообщило об освобождении села Берестовое подразделениями группировки войск «Запад».

Действующие на этом же участке проведения специальной военной операции бойцы группы «Север» продолжили наступление на линию обороны ВСУ и отразили несколько контратак противника, в ходе которых он потерял до 300 человек личного состава.