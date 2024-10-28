Дания сделала ставку на поражение России, проигнорировав предупреждения о росте риска прямого конфликта НАТО и РФ. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал российский посол в Копенгагене Владимир Барбин.

«Это осознанная политика Дании, делающей ставку на нанесение нам военного и стратегического поражения. В политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине заинтересованности у Копенгагена нет», — сказал дипломат.

По его словам, Россия неоднократно предупреждала, что «безрассудная позиция Дании» ведет к эскалации украинского конфликта и усиливает риски прямого вооруженного конфликта альянса и РФ, но датская сторона не желает к ним прислушаться.

Кроме того, премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвал США и натовские страны полностью отменить «красные линии» и запрет на использование Киевом западных дальнобойных вооружений для ударов вглубь российской территории.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина не сможет самостоятельно нанести такие удары из-за отсутствия у ВСУ космической разведки. Он также добавил, что западные страны должны были услышать сигналы о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России.