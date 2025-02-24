«Дальше все схлопнется, как карточный домик». Военкор рассказал о ситуации в зоне СВО

Российские военные уверенно идут вперед на всех направлениях в зоне спецоперации, противник близок к провалу в обороне. Об этом в интервью ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал военный корреспондент Алексей Ивлиев.

Журналист отметил большую роль президента страны Владимира Путина в текущей обстановке на фронте.

«Наш вожак, слава Богу, большой шахматист. Еще ни разу не промахивался, все четко рассчитывает, что и как. Поэтому мы там, где мы находимся. Идем вперед на линии фронта, поэтому с нами и стали разговаривать. Везде, где можно, мы наши бастионы удержали», — сказал он.

По словам Ивлиева, пока ВСУ еще упираются, однако тенденция ведет к прорыву обороны националистов.

«И дальше все схлопнется, как карточный домик, пойдет быстрее. Нашим бойцам нужно просто упереться, встречаясь с ожесточенным сопротивлением. Дойти до границ ДНР и освободить оставшиеся два-три села в ЛНР. Вот когда там освободим, то там поля дальше, нет укрепленных линий обороны, пойдет все гораздо быстрее», — подчеркнул военкор.

Днем ранее стало известно, что ВС России освободили еще два населенных пункта в ДНР.