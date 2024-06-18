Медведев: Украина зря отвергла предложения РФ по переговорам, дальше будет хуже

Украинские власти зря не согласились на предложения российской стороны по переговорам. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами заметил, что дальше будет только хуже.

«Они же все отвергли. Об этом сказали во время встречи, которая прошла в Швейцарии», — привело его слова РИА «Новости».

Медведев подчеркнул, что на Украине в итоге заворачивают любые мирные инициативы «с порога» и возвращают дискуссию к самому началу.

«Напрасно. Дальше будет хуже», — предупредил зампред Совбеза.

По словам Медведева, у киевского режима еще есть возможность принять предложения, которые озвучил президент России Владимир Путин. В этом случае есть шанс попытаться установить мир. Иначе наступление ВС РФ продолжится.

Однако, добавил он, на Украине нет здравомыслящих людей, а всеми процессами командуют американцы.