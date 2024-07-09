Дал слабину? Зеленского уличили в желании начать переговоры с Россией

Newsweek: Зеленский больше не исключает начало мирных переговоров с РФ

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский больше не исключает начало мирных переговоров с Россией. Это связано с тяжелой ситуацией в стране, сообщило издание Newsweek.

Авторы материала напомнили, что глава офиса украинского лидера Андрей Ермак ранее заявил о возможном участии России в следующем саммите по Украине. Такое развитие событий ставит Зеленского перед трудным выбором. Согласие на мирное решение конфликта может ударить по рейтингам президента, но продолжение противостояния обернется коллапсом в стране.

«Теперь ясно, что он (Зеленский — прим. ред.) склоняется к переговорам», — подчеркнули журналисты.

Ранее украинский лидер заявил, что посредниками в мирных переговорах с Россией могут стать Китай, США и Евросоюз.

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