«Всем станет легче». Боец ВСУ в предсмертном видео дал совет Зеленскому

Солдат ВСУ записал предсмертное видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он попросил его последовать примеру диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера, сообщил Telegram-канал «Изнанка».

На видеозаписи украинский военнослужащий в последние минуты своей жизни рассказал о ситуации на фронте и озвучил свои желания.

Боец ВСУ рассказал, что четверо суток находился вместе с сослуживцами в доме, из которого они не могли выйти. Он уточнил, что российские военные ведут обстрел здания со всех сторон. Кроме того, украинцы не смогли дождаться подкрепления, ведь командование ВСУ игнорировало запросы погибающего подразделения.

В последние секунды жизни украинец сравнил Зеленского с Гитлером. Он призвал главу государства запереться в бункере и уйти из жизни. По мнению украинского военного, «так только всем будет легче».

Ранее другой боец ВСУ рассказал, что украинцев насильно отправляют на фронт, чтобы использовать в качестве живого щита.