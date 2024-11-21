Выживший после трех недель удержания опорника солдат ВС РФ потерял 20 кг

Уроженец Дагестана Закарья Алиев выжил во время штурма и три недели в одиночку удерживал опорный пункт Вооруженных сил Украины. За это время он потерял 20 килограммов веса. Боец рассказал RT о своем самочувствии.

Мужчина выжил благодаря тому, что ел лук и пил перекись водорода. Однако это сильно сказалось на его здоровье. Алиев похудел на 20 килограммов, врачи диагностировали у него язву желудка и назначили жидкую диету.

«Мне дают только жидкую и перетертую пищу. Но толком есть не могу: нет аппетита, а когда начинаешь кушать, появляются боли в животе. Говорят, у меня ссохся кишечник и желудок», — сказал военный.

Он получил многочисленные контузии и страдает от головной боли. В ближайшее время Алиев пройдет развернутое обследование внутренних органов под наркозом.

Российские военные регулярно совершают подвиги в зоне СВО. Еще один военный получил ранение, но протащил по полю сослуживца под атаками дрона.