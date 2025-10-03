«Чушь и ложь»: командир «Эспаньолы» опроверг слухи о ее расформировании

Руководитель «Эспаньолы» Станислав Орлов (позывной — Испанец) назвал чушью и ложью информацию о ее расформировании. Об этом сообщил «Ридус» .

Орлов уточнил, что речь идет о расформировании 88-й бригады 1-го Добровольческого корпуса Министерства обороны.

«Однако на существовании бренда „Эспаньола“ и всего нашего многотысячного сообщества футбольных фанатов прекращение существования 88-й бригады 1-го ДК МО РФ никак не отразится», — добавил Испанец.

Орлов отметил, что планируется переформирование в составе другой структуры, соответствующей современным требованиям и нормативам. Он сравнил ситуацию с заменой колеса или фары на автомобиле и подчеркнул, что такую машину нельзя назвать разбитой под списание.

В июле свет увидел новый документальный фильм, посвященный бригаде.