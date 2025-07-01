«Ридус» выпустил новое документальное кино «Дороги смерти и жизни „Эспаньолы“»

Бойцы-добровольцы 88-й бригады «Эспаньола» создали новый документальный кинопроект под названием «Дороги смерти и жизни „Эспаньолы“». Об этом сообщило издание «Ридус» .

В нем авторы рассказывают, как на СВО за три года поменялась линия боевого столкновения, и какую роль в этом сыграли дроны.

В новом фильме рассказывается о водителях и механиках службы материального обеспечения «Эспаньолы» или РМТО. В интервью водители через собственное восприятие показывают, как выглядит современная война.

Ранее «Ридус» снял кинокартину «Современная война разведки „Эспаньолы“».