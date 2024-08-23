«Чтобы все офигели». Офицер ВСУ озвучил причину атаки на Курскую область

Украинское командование решило ударить по Курской области, чтобы всех удивить и собрать как можно больше «лайков». Об этом в эфире YouTube-канала журналиста Юрия Романенко заявил офицер ВСУ Дмитрий Глущенко.

Он предположил, что руководство Украины с помощью рейдов под Курском попыталось отвлечь внимание от проблем в стране и тяжелой для ВСУ ситуации в зоне спецоперации.

По его словам, командование поставило перед собой задачу «отчебучить, чтобы все офигели». Военный выразил мнение, что ВСУ смогли достичь этой цели и удивили Россию и Запад.

«Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?» — задался вопросом офицер.

Ранее военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что Россия даст ВСУ мощный ответ на вторжение в регион. Он объяснил, что российские войска готовятся к крупномасштабной воздушной атаке с применением БПЛА и ракет.

Посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов подтвердил, что украинское руководство понесет наказание за атаку на Курскую область. Он сообщил, что президент Владимир Путин уже принял решение на этот счет.