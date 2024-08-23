«Чтобы все офигели». Офицер ВСУ озвучил причину атаки на Курскую область

Офицер ВСУ Глущенко: ВСУ вторглись в Курскую область «ради лайков»

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинское командование решило ударить по Курской области, чтобы всех удивить и собрать как можно больше «лайков». Об этом в эфире YouTube-канала журналиста Юрия Романенко заявил офицер ВСУ Дмитрий Глущенко.

Он предположил, что руководство Украины с помощью рейдов под Курском попыталось отвлечь внимание от проблем в стране и тяжелой для ВСУ ситуации в зоне спецоперации.

По его словам, командование поставило перед собой задачу «отчебучить, чтобы все офигели». Военный выразил мнение, что ВСУ смогли достичь этой цели и удивили Россию и Запад.

«Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?» — задался вопросом офицер.

Ранее военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что Россия даст ВСУ мощный ответ на вторжение в регион. Он объяснил, что российские войска готовятся к крупномасштабной воздушной атаке с применением БПЛА и ракет.

Посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов подтвердил, что украинское руководство понесет наказание за атаку на Курскую область. Он сообщил, что президент Владимир Путин уже принял решение на этот счет.

Срок или штраф? Наказание за ненасильственные преступления в России смягчат

Московские промышленники увеличили парк оборудования на предприятиях

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Запрещенка с черного рынка. Нутрициолог предостерег от покупки сомнительных БАД на маркетплейсах

Убийство на тропическом острове. Житель Маврикия жестоко зарезал россиянку из ревности

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте