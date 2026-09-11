«Чтобы никто не пискнул»: Медведев описал победу в спецоперации

Россия должна довести до победного конца специальную военную операцию. С таким заявлением в ходе встречи с офицерами в Северо-Западном федеральном округе выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

Он подчеркнул, что это главная цель, которая сейчас стоит перед всей страной.

«Мы должны довести до победного конца специальную военную операцию. Поставить точку так, чтобы никто не пискнул и не пытался потом все это заново отматывать», — заявил Медведев.

В ходе встречи с военными заместитель председателя Совета безопасности России заявил, что никаких оснований для проведения мобилизации в России нет. Он подчеркнул, что, как ответственный за набор контрактников, точно знает, что темпы комплектования войск остаются на достаточном уровне.