«Чтобы никто не пискнул»: Медведев описал победу в спецоперации
Медведев назвал победу условием завершения специальной военной операции
Россия должна довести до победного конца специальную военную операцию. С таким заявлением в ходе встречи с офицерами в Северо-Западном федеральном округе выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что это главная цель, которая сейчас стоит перед всей страной.
«Мы должны довести до победного конца специальную военную операцию. Поставить точку так, чтобы никто не пискнул и не пытался потом все это заново отматывать», — заявил Медведев.
В ходе встречи с военными заместитель председателя Совета безопасности России заявил, что никаких оснований для проведения мобилизации в России нет. Он подчеркнул, что, как ответственный за набор контрактников, точно знает, что темпы комплектования войск остаются на достаточном уровне.