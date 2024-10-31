Небензя: США пытаются навязать миру идею о том, что России помогать нельзя

США и их сателлиты пытаются навязать миру мысль о том, что они имеют право помогать Украине, мобилизуя для этого потенциал НАТО, а союзники России якобы этого права не имеют, заявил на заседании ООН постпред РФ Василий Небензя. Он спросил у западных коллег, откуда у них это неоколониальное ощущение собственной исключительности и безнаказанности.

Небензя не стал говорить о том, что режим Зеленского не сможет вести боевые действия без продолжающейся накачки западным оружием и разведывательной информации. Постпред отметил — если представить, что северокорейские военные действительно бы помогали России, почему же Запад выступает против этого, одновременно помогая ВСУ?

«Откуда, дамы и господа, у вас это неоколониальное ощущение собственной исключительности и безнаказанности и ничем не обоснованная вера в то, что-то, что можно вам, нельзя другим?» — задался вопросом Василий Небензя.

Сообщениями о присутствии военных из КНДР в зоне проведения спецоперации на Западе хотят оправдать отправку натовских войск, добавил постпред. Небензя напомнил, что это не первый фейк, распространяемый Украиной и их союзниками.