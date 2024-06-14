«Что, если украинцы хотят мира?» В США сделали неожиданное заявление о предложении Путина
Журналист Беккер: режим Зеленского не дает украинцам шансов на мир
Украинцы могут хотеть перемирия или переговоров с Россией, но у них нет такой возможности из-за режима президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал американский журналист Кайл Беккер в соцсети Х.
«Возникает большой вопрос: что, если украинцы хотят мира? Но Зеленский отменил выборы», — написал он.
Это означает, что украинский народ не имеет возможности выразить жалобы и недовольство путем официального голосования, добавил представитель СМИ.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД 14 июня сделал новое мирное предложение по Украине. Глава государства заявил, что для начала переговоров украинская сторона должна вывести войска из новых регионов России. Также для мирного урегулирования нужен безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус Украины.