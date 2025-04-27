«Положил лапу». Макрона раскритиковали за жест на похоронах папы римского

Президент Франции Эммануэль Макрон подошел к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время похорон папы римского Франциска в Ватикане и положил руку ему на плечо. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо написал в соцсети X.

Он опубликовал фотографию, сделанную в соборе Святого Петра в Риме. На ней репортеры запечатлели французского лидера, который держал украинского коллегу за плечо.

«В Ватикане Макрон не смог не подойти и не положить лапу на плечо Зеленскому», — написал Филиппо.

Политик предположил, что, возможно, президент Франции хотел своеобразным жестом напомнить Зеленскому, что тот не должен соглашаться с пунктами мирного плана президента США Дональда Трампа.

Ранее Макрон заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу необходимо направить свой гнев на Россию, ведь она якобы препятствует урегулированию украинского кризиса.