«Положил лапу». Макрона раскритиковали за жест на похоронах папы римского

Филиппо: Макрон напомнил Зеленскому о необходимости отказать Трампу

Фото: РИА «Новости»

Президент Франции Эммануэль Макрон подошел к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время похорон папы римского Франциска в Ватикане и положил руку ему на плечо. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо написал в соцсети X.

Он опубликовал фотографию, сделанную в соборе Святого Петра в Риме. На ней репортеры запечатлели французского лидера, который держал украинского коллегу за плечо.

«В Ватикане Макрон не смог не подойти и не положить лапу на плечо Зеленскому», — написал Филиппо.

Политик предположил, что, возможно, президент Франции хотел своеобразным жестом напомнить Зеленскому, что тот не должен соглашаться с пунктами мирного плана президента США Дональда Трампа.

Ранее Макрон заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу необходимо направить свой гнев на Россию, ведь она якобы препятствует урегулированию украинского кризиса.

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