Членов Общественной палаты в Мытищах наградили за помощь участникам СВО

Итоги проделанной за год работы обсудили члены Общественной палаты. Важным моментом стало вручение знаков отличия за отправку гуманитарной помощи в зону СВО

Заседание комиссии по физической культуре и спорту Общественной палаты городского округа Мытищи состоялось 13 декабря. Обсуждались итоги проделанной работы и планы на 2025 год.

Пригласили на заседание коллег, оказывавших помощь в сборе и доставке гуманитарной помощи бойцам в зону специальной военной операции. За прошедший год в Луганскую и Донецкую Народные Республики было организовано восемь рейсов. В состав грузов вошли медикаменты, хирургический стол, газовые баллоны, необходимые вещи, письма солдатам и наборы от детей, продукты, бытовые товары, стройматериалы, радиостанции и многое другое.

Знаки отличия и благодарности, переданные с передовой, вручили председатель окружной Общественной палаты Игорь Савош и председатель комиссии по спорту Михаил Токарев. Среди наград — почетный крест «За милосердие и гуманитарную помощь» от воинской части Луганской народной Республики, медали «За содействие специальной военной операции» от регионального «Боевого братства» и от воинской части в ЛНР, а также грамоты и благодарности от дошкольных учреждений и общественных организаций.

Общественная палата выразила благодарность всем, кто помогал участникам СВО в 2024 году.