Послание было написано на странице «Особые отметки», где вносят сведения о выданном военнослужащему оружии и снаряжении. Боец оставил его на случай своей гибели, адресовав украинским боевикам, которые могут его найти и изучить.

«Читай, укроп: в бою сгореть я рад! Смотри своим хайлом, пока что целым, какой за мной записан автомат, какие были у меня прицелы. Тебе еще среди трусливых морд с культями рваными вжиматься по окопам. Я мертв — но даже в смерти зол и горд!» — написал солдат.

Канал, опубликовавший документ, посвящен жизни и событиям ВМФ России, поэтому военный билет, вероятно, принадлежал морскому пехотинцу.

Ранее в Курской области бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ пленили четырех солдат ВСУ и уничтожили 11 единиц техники.