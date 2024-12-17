Более сотни мирных жителей погибли от рук ВСУ в Селидово. Об этом заявил председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и член Общественной палаты России Максим Григорьев, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы даем очень консервативную оценку, более сотни», — заявил Григорьев в ходе доклада на мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

О том, что российские военные освободили Селидово в Донецкой Народной Республике стало известно 29 октября. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка. Он имеет стратегическое значение, у армии противника в нем был один из самых крупных укрепрайонов.

Сегодня Минобороны сообщило, что российские войска освободили Анновку в ДНР. Наши войска нанесли поражение противнику около Звановки, Успеновки, Северска, Стопочки, Курахова и Островского в ДНР.

Также в ведомстве заявили, что войска Украины потеряли до 330 солдат, четыре бронемашины «Казак», два бронетранспортера и множество другой техники.